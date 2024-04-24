Омск-Информ
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·Общество

Жильцы дома просят о помощи в соцсетях.
Жители дома № 168 на улице 6-я Линия жалуются на непрекращающуюся вонь из канализации. По словам местных жителей, находиться в многоэтажке невозможно.
– Управляющая компания после многочисленных звонков бездействует. Мы не знаем, что делать. Глаза слезятся от этой вони, – жалуются омичи в соцсетях.
В Госжилинспекции Омской области жильцам обещали помочь. Ведомство запросило информацию у управляющей компании.
·Общество

Жильцы дома просят о помощи в соцсетях.
Жители дома № 168 на улице 6-я Линия жалуются на непрекращающуюся вонь из канализации. По словам местных жителей, находиться в многоэтажке невозможно.
– Управляющая компания после многочисленных звонков бездействует. Мы не знаем, что делать. Глаза слезятся от этой вони, – жалуются омичи в соцсетях.
В Госжилинспекции Омской области жильцам обещали помочь. Ведомство запросило информацию у управляющей компании.