Сотрудники омского завода привели в порядок центральную часть парка. Такие мероприятия «Газпромнефть-СМ» делает ежегодно.

Сотрудники омского завода привели в порядок центральную часть парка. Такие мероприятия «Газпромнефть-СМ» делает ежегодно.

Сотрудники омского завода «Газпромнефть – смазочные материалы» провели экоакцию в природном парке «Птичья гавань». Мероприятие в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» стало завершающим этапом инициативы компании по подготовке к летнему сезону общественных пространств в Омске, Санкт-Петербурге и Москве.

Участники акции привели в порядок центральную часть парка: убрали бытовой и растительный мусор, а также очистили от сухих веток береговую линию ручья.

– Волонтеры компании не только поддерживают различные акции, но и выступают инициаторами собственных проектов. Наша команда ежегодно выходит на субботники в популярные и любимые места горожан, помогает в благоустройстве социальным учреждениям. Каждый из нас заинтересован в том, чтобы регионы, где мы живем и работаем, становились чище, красивее, уютнее. Именно в этом мы видим одну из задач нашей социальной деятельности, – отметил генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

По словам директора «Птичьей гавани» Сергея Шабаршина, сотрудники парка совместно с «Газпромнефть-СМ» проводят важную работу, которая направлена на укрепление экологической культуры в регионе. Например, при поддержке омского завода смазочных материалов был издан первый справочник, рассказывающий об орнитофауне парка, создан познавательный цифровой путеводитель о редких птицах, а совсем недавно появился интерактивный проект о предвестниках весны – скворцах.

Отметим, что ранее волонтеры «Газпромнефть-СМ» стали организаторами первого в этом году весеннего субботника в Санкт-Петербурге. Они благоустроили территорию социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Теплый дом» в подмосковном Фрязине. В экологических мероприятиях приняли участие сотрудники со всех площадок компании.