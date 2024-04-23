Победителем торгов оказался бизнесмен Константин Кучеренко.

Победителем торгов оказался бизнесмен Константин Кучеренко.

Стало известно, какая организация займется украшением улиц Омска к 9 Мая. Победителем торгов оказался бизнесмен Константин Кучеренко. Он предложил цену за свои услуги на 533 тыс. рублей меньше, чем было заявлено изначально. Таким образом, сумма контракта составит 639 тыс. рублей.

До 30 апреля предприниматель должен установить 250 баннерных панно, 210 флагов и одну флаговую конструкцию. Все объекты должны появиться на Соборной площади, Комсомольском мосту, в парке Победы и нескольких городских улицах.

Компания предпринимателя не первый год занимается украшением улиц. В прошлом году за украшение Омска ко Дню города он получил 1,6 млн рублей, а в этом году за подготовку ко Дню Защитника Отечества – 374 тыс. рублей.