Ирина Фрайндт, которая ранее уже работала с Дмитрием Махиней в омской мэрии, стала теперь его замом в Томске.

Ирина Фрайндт, которая ранее уже работала с Дмитрием Махиней в омской мэрии, стала теперь его замом в Томске.

Еще одна чиновница из Омска – Ирина Фрайндт перешла работать в администрацию Томска и заняла там должность заместителя мэра по экономическому развитию. Об этом рассказали в пресс-службе томской мэрии. Соответствующее распоряжение уже подписал градоначальник Дмитрий Махиня, который ранее сам являлся заместителем мэра Омска.

В последний годы Фрайндт работала в мэрии Омска. Она занимала должность заместителя директора департамента имущественных отношений, а вскоре чиновница стала руководить КУ Омска «Аналитическое сопровождение».

Отметим, что Фрайндт уже не первая представительница Омска, которую пригласил в администрацию Томска Махиня. Ранее его заместителем стал омич Владимир Радул, а главой контрольного управления – бывшая советница Валерия Чеснакова.