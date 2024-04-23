Волонтеры отмечают, что он может нуждаться в медицинской помощи.

Волонтеры отмечают, что он может нуждаться в медицинской помощи.

В Омске пропал 48-летний Радий Худояров. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск», 21 апреля он вышел из дома на улице Иркутской и не вернулся.

В отряде отмечают, что омич может нуждаться в медицинской помощи. Для его поисков нужна помощь добровольцев.

Всех, кто видел мужчину или может что-то знать о ее местонахождении, просят сообщить об этом по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 либо в полицию – 02 или 102.