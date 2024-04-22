Омск-Информ
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·Общество

При планировании поездок омичей просят учитывать изменения.
Департамент транспорта сообщил об изменении расписания движения автобусного маршрута № 90. Транспорт ездит от улицы Бархатовой до СНТ «Медик».
При планировании поездок омичей просят учитывать изменения в расписании.
Отметим, что садовые маршруты в Омске были запущены 20 апреля.
·Общество

При планировании поездок омичей просят учитывать изменения.
Департамент транспорта сообщил об изменении расписания движения автобусного маршрута № 90. Транспорт ездит от улицы Бархатовой до СНТ «Медик».
При планировании поездок омичей просят учитывать изменения в расписании.
Отметим, что садовые маршруты в Омске были запущены 20 апреля.