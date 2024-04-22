Омск-Информ
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·Спорт

Завтра с ним простятся в одном из городских траурных залов.
В Омске скончался тренер по спортивному ориентированию Алексей Мазурин. Ему было 82 года. Прощание состоится 23 апреля в 13:00 в Ритуальном зале по адресу: 10 лет Октября, 208в.
Как сообщает Федерация спортивного ориентирования Омской области, Мазурин более 30 лет отдал развитию спортивного ориентирования в Омске. Он подготовил 22 мастера спорта и более полусотни кандидатов в мастера спорта. Его ученики занимали призовые места в чемпионатах РСФСР, зональных соревнованиях ЦС ДСО «Зенит».
РИА «Омск-информ» выражает соболезнования родным и друзьям Алексея Сергеевича.
·Спорт

Завтра с ним простятся в одном из городских траурных залов.
В Омске скончался тренер по спортивному ориентированию Алексей Мазурин. Ему было 82 года. Прощание состоится 23 апреля в 13:00 в Ритуальном зале по адресу: 10 лет Октября, 208в.
Как сообщает Федерация спортивного ориентирования Омской области, Мазурин более 30 лет отдал развитию спортивного ориентирования в Омске. Он подготовил 22 мастера спорта и более полусотни кандидатов в мастера спорта. Его ученики занимали призовые места в чемпионатах РСФСР, зональных соревнованиях ЦС ДСО «Зенит».
РИА «Омск-информ» выражает соболезнования родным и друзьям Алексея Сергеевича.