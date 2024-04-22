В ДШИ в селе Цветочном Русско-Полянского района был пункт временного размещения для тех, кто пострадал от паводка. А еще там нужно заменить старые окна и провести капремонт.

В ДШИ в селе Цветочное Русско-Полянского района был пункт временного размещения для тех, кто пострадал от паводка. А еще там нужно заменить старые окна и провести капремонт.

На прошлой неделе губернатор Виталий Хоценко ездил в Русско-Полянскоий район, который пострадал от паводка. Там же глава региона обратил внимание на другую проблему.

Он познакомился с директором детской школы искусств села Цветочного Татьяной Паутовой. В ДШИ, которой она руководит, был пункт временного размещения для жителей, пострадавших от паводка. А сама школа нуждается в обновлении.

– Приняли решение заменить все окна в ДШИ. Поручил министру культуры региона Юрию Трофимову сделать заявку, которая позволит получить федеральное финансирование на капитальный ремонт учреждения и обновить музыкальные инструменты, – заявил Хоценко.

В этом случае уместно говорить о том, что паводок помог обычной сельской школе искусств, на которую обратил внимание губернатор.