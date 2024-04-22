В последнем матче сезона «волчицы» проиграли московскому «Динамо». Несмотря на это, омская команда опередила два динамовских коллектива.

В последнем матче сезона «волчицы» проиграли московскому «Динамо». Несмотря на это, омская команда опередила два динамовских коллектива.

Накануне омский «Нефтяник-Титан» провел заключительный матч нынешнего сезона. «Волчицы» играли дома против московского «Динамо» в турнире за 9-11 места.

Решающей в этом матче оказалась вторая четверть, когда «Нефтяник» позволил соперницам набрать 13 очков подряд. В третьем отрезке матча «волчицы» нашли в себе силы переломить ход матча и сократить разрыв в счете до минимума. В четвертой четверти омички и вовсе вышли вперед. Но концовку они проиграли, совершив несколько непонятных действий.

Последний матч сезона закончился со счетом 61:57 не в пользу «Нефтяника». Самой результативной в составе омской команды стала Екатерина Головченко, набравшая 16 очков.

Несмотря на вчерашнее поражение «Нефтяник-Титан» сохранил 9-е место в таблице, опередив и московское, и новосибирское «Динамо». В следующем сезоне, по некоторой информации, состав «волчиц» значительно усилится. Команда будет готова решать более серьезные задачи. А главным тренером «Нефтяника-Титана» станет Олимпийская чемпионка 1992 года Элен Шакирова.