Омск-Информ
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·Общество

К работе будет привлечено двое заключенных.
Заместитель начальника колонии-поселения № 12 Дмитрий Дробков провел встречу с главой Покровского сельского поселения Александром Шафриком. В результате переговоров колония заключила контракт, по которому осужденные будут пасти скот частнго сектора села Никоновка.
– Благодаря новым контрактам осужденные получают трудовые навыки, что способствует успешной адаптации на рынке труда после освобождения из исправительного учреждения, – рассказал заместитель начальника КП-12Дмитрий Дробков.
К работе будет привлечено двое заключенных.
·Общество

К работе будет привлечено двое заключенных.
Заместитель начальника колонии-поселения № 12 Дмитрий Дробков провел встречу с главой Покровского сельского поселения Александром Шафриком. В результате переговоров колония заключила контракт, по которому осужденные будут пасти скот частнго сектора села Никоновка.
– Благодаря новым контрактам осужденные получают трудовые навыки, что способствует успешной адаптации на рынке труда после освобождения из исправительного учреждения, – рассказал заместитель начальника КП-12Дмитрий Дробков.
К работе будет привлечено двое заключенных.