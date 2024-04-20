Омская команда победила принципиальных соперниц из Новосибирска и стала ближе к тому, чтобы выиграть мини-турнир за 9-е место.

Омская команда победила принципиальных соперниц из Новосибирска и стала ближе к тому, чтобы выиграть мини-турнир за 9-е место.

В женской баскетбольной Премьер-лиге постепенно заканчивается сезон. Омский «Нефтяник-Титан» накануне провел свой предпоследний матч в чемпионате. В рамках мини-турнира за 9–11-е места омички принимали новосибирское «Динамо».

Матч получился весьма любопытным. В первой четверти команда из Новосибирска ушла в отрыв на 7 очков, а в четвертом отрезке игры уже «Нефтяник» оторвался на 9 результативных баллов.

Концовка основного времени получилась очень зрелищной. Динамовки сравняли счет за полторы минуты до конца четвертой четверти. Обе команды могли забирать этот матч, но не хватало точности. В итоге игра перетекла в овертайм.

А в дополнительной пятиминутке игроки омской команды собрались и сразу же ушли в отрыв, не позволив соперницам догнать себя. Итоговый счет этого матча, ставшего, возможно, самым зрелищным в сезоне для «Нефтяника-Титана», – 87:80.

Самой результативной в этом матче стала Дарья Левченко, набравшая 25 очков.

Уже завтра «Нефтяник-Титан» проведет последний матч этого сезона. Омички примут московское «Динамо». В случае победы «волчицы» займут 9-е место по итогам чемпионата и выиграют этот мини-турнир.