Для трудового коллектива «Омскэлектро» проведение субботников стало традицией.

Для трудового коллектива «Омскэлектро» проведение субботников стало традицией.

Сотрудники АО «Омскэлектро» поучаствовали в месячнике по благоустройству, который был инициирован губернатором Виталием Хоценко. Кампания по наведению порядка стартовала сегодня, 20 апреля. Глава региона попросил уделить особое внимание уборке общественных пространств и территорий, благоустроенных в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды», а также мемориалам Великой Отечественной войны.

Для трудового коллектива «Омскэлектро» такие мероприятия уже стали традицией. К уборке присоединились практически все сотрудники, которые не были задействованы в дежурстве оперативно-выездных бригад. Масштабный субботник сотрудники предприятия провели не только на территории организации, но и на участке улицы Лизы Чайкиной со стороны парка им. 30-летия ВЛКСМ.

Работники «Омскэлектро» поучаствовали и в уборке других городских территорий. Вместе со своими коллегами в субботнике принял участие генеральный директор предприятия Андрей Жуковский.

– По поручению губернатора в регионе проходит месячник чистоты. Мы присоединились, как и в предыдущие годы, стали активными участниками акции чистоты и благоустройства, поддержав тем самым нужную и своевременную инициативу главы региона. Субботники – это хороший способ сделать наш город, наш регион чище. Пора наводить порядок во всех сферах, и тогда будет результат, – отметил глава «Омскэлектро». – Кроме того, субботники – это еще и объединяющие мероприятия для всего нашего коллектива. В сплочении – наша сила! Пользуясь возможностью, хотел бы всех поблагодарить за работу! Уверен, что субботники будут проходить у нас часто и станут доброй традицией.

Все вышедшие на уборку работники «Омскэлектро» были обеспечены необходимым для работы инвентарем и прошли инструктаж по безопасности. По распоряжению губернатора месячник по благоустройству в регионе будет проходить с 20 апреля по 18 мая.