Иван Москаленко займется контролем над соблюдением жилищных и социальных прав жителей района и будет активизировать местную власть на участие в нацпроектах.

Иван Москаленко займется контролем над соблюдением жилищных и социальных прав жителей района и будет активизировать местную власть на участие в нацпроектах.

В Седельниковском районе появился новый прокурор. На должность был назначен 38-летний советник юстиции Иван Москаленко. Прокурора коллективу представил по видеоконференции прокурор Омской области Алексей Афанасьев.

Москаленко родился в селе Богодуховка Павлоградского района, окончил Уральскую государственную юридическую академию. Ранее он трудился помощником, старшим помощником и заместителем прокурора Большеуковского района.

Афанасьев поручил новому прокурору выстроить качественную работу в взаимодействии с органами власти и правоохраны. Также Москаленко займется контролем над соблюдением жилищных и социальных прав жителей района и будет активизировать местную власть на участие в нацпроектах.