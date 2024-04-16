32-летний Вячеслав Фабрициус стал новым прокурором Оконешниковского района. Ему предстоит сделать много работы.

32-летний Вячеслав Фабрициус стал новым прокурором Оконешниковского района. Ему предстоит сделать много работы.

В Оконешниковском районе Омской области назначили нового прокурора. Им стал Вячеслав Фабрициус. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Фабрициусу 32 года. Он родился в Называевске. Окончил юридический факультет ОмГУ имени Ф. М. Достоевского. Ранее занимал должность заместителя прокурора Большереченского района.

Новому прокурору предстоит выстроить качественную, конструктивную работу в тесном взаимодействии с органами власти и правоохраны, а также обеспечить действенный контроль за соблюдением социальных и жилищных прав граждан и предпринимателей. Кроме того, Фабрициус будет заниматься обеспечением многодетных семей земельными участками.