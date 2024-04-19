Крупному предприятию требуются квалифицированные рабочие специалисты, поэтому кадровый резерв формируется заранее из числа студентов омских колледжей.

Крупному предприятию требуются квалифицированные рабочие специалисты, поэтому кадровый резерв формируется заранее из числа студентов омских колледжей.

Омский НПЗ провел первый кейс-чемпионат «PRO нефть» для студентов колледжей. В конкурсе приняли участие лучшие студенты Омского промышленно-экономического и Университетского химико-механического колледжей. Команды студентов, состоящие из представителей разных специальностей (экономистов, технологов, монтажников и специалистов по автоматизации), решали производственные кейсы, предложенные преподавателями ОмГТУ и сотрудниками Омского НПЗ.

Задания были максимально приближены к реальным задачам, с которыми сталкиваются специалисты нефтеперерабатывающей отрасли. Совместная проектная работа позволила студентам погрузиться в атмосферу процесса нефтепереработки, изучить особенности производства и приобрести практические навыки решения производственных задач. Призеры конкурса получили рекомендации к прохождению практики на Омском НПЗ. Это предоставит им возможность познакомиться с условиями труда, современными технологиями и получить практический опыт на одном из самых высокотехнологичных предприятий отрасли.

– Наши ребята с удовольствием воспользовались возможностью пообщаться с экспертами Омского НПЗ, заявить о себе как о потенциальных стажерах и работниках. Кейс-чемпионат, организованный предприятием, помогает студентам эффективно работать в команде, собирать информацию, презентовать свою работу. Все это будет полезно в профессиональном становлении, – говорит директор Омского промышленно-экономического колледжа Сергей Коровин.

Кейс-чемпионат «PRO нефть» является частью программы подготовки молодых кадров «Школа – ссуз/вуз – ОНПЗ», реализуемой Омским НПЗ и ведущими образовательными учреждениями региона. Программа направлена на привлечение талантливых абитуриентов и студентов к работе на предприятии. В этом году конкурс впервые был проведен для студентов среднего профессионального образования.

– Предприятие нуждается в квалифицированных рабочих специалистах, поэтому заранее готовит кадровый резерв из числа студентов омских колледжей. В этом году мы решили сделать упор на программы подготовки рабочих кадров. Предприятие предоставляет современные рабочие места и конкурентную заработную плату, а также возможность вырасти в профессионала высокого уровня, – отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Согласно результатам исследования, почти половина российских школьников считает рабочие специальности более престижными, чем офисные.