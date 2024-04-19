Крупному предприятию требуются квалифицированные рабочие специалисты, поэтому кадровый резерв формируется заранее из числа студентов омских колледжей.
Омский НПЗ провел первый кейс-чемпионат «PRO нефть» для студентов колледжей. В конкурсе приняли участие лучшие студенты Омского промышленно-экономического и Университетского химико-механического колледжей. Команды студентов, состоящие из представителей разных специальностей (экономистов, технологов, монтажников и специалистов по автоматизации), решали производственные кейсы, предложенные преподавателями ОмГТУ и сотрудниками Омского НПЗ.
Задания были максимально приближены к реальным задачам, с которыми сталкиваются специалисты нефтеперерабатывающей отрасли. Совместная проектная работа позволила студентам погрузиться в атмосферу процесса нефтепереработки, изучить особенности производства и приобрести практические навыки решения производственных задач. Призеры конкурса получили рекомендации к прохождению практики на Омском НПЗ. Это предоставит им возможность познакомиться с условиями труда, современными технологиями и получить практический опыт на одном из самых высокотехнологичных предприятий отрасли.
– Наши ребята с удовольствием воспользовались возможностью пообщаться с экспертами Омского НПЗ, заявить о себе как о потенциальных стажерах и работниках. Кейс-чемпионат, организованный предприятием, помогает студентам эффективно работать в команде, собирать информацию, презентовать свою работу. Все это будет полезно в профессиональном становлении, – говорит директор Омского промышленно-экономического колледжа Сергей Коровин.
Кейс-чемпионат «PRO нефть» является частью программы подготовки молодых кадров «Школа – ссуз/вуз – ОНПЗ», реализуемой Омским НПЗ и ведущими образовательными учреждениями региона. Программа направлена на привлечение талантливых абитуриентов и студентов к работе на предприятии. В этом году конкурс впервые был проведен для студентов среднего профессионального образования.
– Предприятие нуждается в квалифицированных рабочих специалистах, поэтому заранее готовит кадровый резерв из числа студентов омских колледжей. В этом году мы решили сделать упор на программы подготовки рабочих кадров. Предприятие предоставляет современные рабочие места и конкурентную заработную плату, а также возможность вырасти в профессионала высокого уровня, – отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Согласно результатам исследования, почти половина российских школьников считает рабочие специальности более престижными, чем офисные.