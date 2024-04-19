Бывшие мигранты, принявшие гражданство России, не встали на воинский учет. Но на рынок нагрянула проверка.

Бывшие мигранты, принявшие гражданство России, не встали на воинский учет. Но на рынок нагрянула проверка.

На этой неделе на Ленинский рынок нагрянули проверяющие. Дело в том, что имелась информация о том, что приличное число работников рынка, получивших российское гражданство, уклоняется от воинской службы.

На рынок приехали сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Омской области, военного следственного отдела Следственного комитета России по Омскому гарнизону и военного комиссариата Ленинского и Октябрьского округов.

Они проверили более 50 работников Ленинского рынка и среди них выявили 11 человек, являющихся обладателями паспортов гражданина РФ, но уклонившихся от постановки на воинский учет. Все меры по устранению этого досадного упущения были незамедлительно приняты, тем более что военкомат находится в шаговой доступности.

– Теперь этих сограждан ожидают соответствующие призывные мероприятия – медкомиссии и так далее. Впрочем, весенний призывной период будет длиться еще до июля, так что, надо полагать, отложить «на потом» исполнение воинского долга у них вряд ли получится, – отметили в военкомате.

В тот же день, когда прошла проверка Ленинского рынка, со сборного пункта Омского областного военного комиссариата в российские Вооруженные силы уже отправились три новобранца из числа натурализованных граждан РФ, то есть бывших иностранных мигрантов.