Десять лучших соцработников Омской области вышли в финал областного конкурса «Лучший по профессии».

Десять лучших соцработников Омской области вышли в финал областного конкурса «Лучший по профессии».

В Омской области завершился региональный этап конкурса «Лучший по профессии». В этом году соревнование собрало специалистов из всех 38 комплексных центров города и области. Для того чтобы пройти в финал, участники должны были представить портфолио своих методических разработок за последние три года, а также авторские статьи в СМИ, рассказывающие о своей работе, и фото- и видеоматериалы, отражающие служебные будни. Оценку конкурсных работ проводила специальная комиссия, в состав которой входили представители регионального министерства труда и социального развития, руководители территориальных органов Минтруда, комплексных центров и общественных организаций. Экспертам были представлены самые яркие презентации, демонстрирующие разнообразные формы работы социальных специалистов с их подопечными.

– Социальный работник – это связующее звено между нуждающимся в помощи человеком и внешним миром. В этой сфере деятельности могут работать только неравнодушные люди. Наши социальные работники ответственно относятся к своему делу, тонко чувствуют своих подопечных и готовы всегда прийти им на помощь, – отметила начальник отдела нестационарных форм социального обслуживания Министерства труда и социального развития Омской области Татьяна Негрова.

Выбор лучших участников был сложной задачей для членов жюри, которые оценивали их профессиональные качества и таланты. В результате областного этапа финалистами стали 10 специалистов социальной сферы, которые получили право представлять свои комплексные центры в финале конкурса. Это заслуженное признание и подтверждение их профессионализма.

Победителями регионального тура стали Надежда Потапова (Саргатский район), Юлия Хохленко (Омск, «Рябинушка»), Ирина Вакуленко (Называевский район), Сауле Тохтарова (Нововаршавский район) и Екатерина Блохина (Калачинский район). Второе место заняли Татьяна Крутько (Тевризский район), Елена Шевченко (Омский район), Елена Кошеутова (Любинский район), Наталья Сибко (Русско-Полянский район) и Елена Иванова (Муромцевский район). Такие конкурсы важны для того, чтобы отметить и поддержать талантливых социальных работников, которые вносят значительный вклад в благополучие общества. Работа в сфере социального обслуживания требует не только знаний и навыков, но и искреннего желания помогать людям. Поэтому так важно признавать и поощрять их труд.