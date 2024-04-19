Новые маршруты свяжут СибАДИ с улицами Попова и Студенческой. Сейчас идет подготовка к конкурсу по выбору перевозчика.

Новые маршруты свяжут СибАДИ с улицами Попова и Студенческой. Сейчас идет подготовка к конкурсу по выбору перевозчика.

Заместитель директора департамента транспорта Сергей Фальковский сообщил о том, что в Омске скоро появятся два новых маршрута.

– Проходит подготовка к конкурентным процедурам по запуску социальных маршрутов от улицы Попова и улицы Студенческой до СибАДИ, – сообщил Фальковский в эфире ГТРК «Иртыш». – Это отдаленные территории с малым пассажиропотоком.

Напомним, что жители улицы Попова остались без транспортного сообщения после того, как прекратились перевозки на маршруте № 393. А жителям улицы Студенческой приходится ходить на ближайшую остановку несколько километров. Об этом РИА «Омск-информ» подробно рассказывало. Но люди просят перед запуском общественного транспорта сделать дорогу.

На ситуацию с транспортной недоступностью улицы Студенческой обращала внимание прокуратура.

Когда запустят два новых маршрута, пока непонятно. Для начала нужно найти перевозчика по конкурсу.