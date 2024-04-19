Автомобильная заправка расположена на улице Гашека. Из-за ошибок в документах она несла угрозу жизни и здоровью омичей.

Автомобильная заправка расположена на улице Гашека. Из-за ошибок в документах она несла угрозу жизни и здоровью омичей.

В Омске на 90 суток приостановили работу автомобильной заправки, принадлежащей ООО «Омская областная газовая компания» и расположенной на улице Гашека. Причиной этому стало нарушение в области промышленной безопасности.

Как рассказали в пресс-службе ГУ ФССП России по Омской области, ошибки нашли в нормативных актах и нормативно-технических документах. Из-за этого объект представлял угрозу жизни и здоровью омичей. В отношении организации составили административный протокол по статье «Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов». После этого на место выехали судебные приставы, которые опечатали и опломбировали колонки и надземный резервуар.

Отметим, это уже не первое нарушение организации. Ранее стало известно, что предприятие не платит своим сотрудникам зарплату.