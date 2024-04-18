«Омск-информ» подготовил подборку долгостроев, которые могли бы вырасти в роскошные жилые дома, гостиницы и ТЦ.

«Омск-информ» подготовил подборку долгостроев, которые могли бы вырасти в роскошные жилые дома, гостиницы и ТЦ.

В последние годы в Омске наметились подвижки с долгостроями, превратившимися в городские мемы: метро, гидроузлом и аэропортом Федоровка. Однако в Омске по-прежнему полным-полно недостроев, уродующих лицо города.

Эти здания должны были стать шикарными гостиницами, жилыми домами и ТЦ. У каждого такого объекта своя несчастливая судьба. «Омск-информ» составил ТОП самых непрезентабельных долгостроев города.

1. Дом-«скелет» на площади Лицкевича

На улице 22 Апреля, за зданием экономического факультета ОмГУ им. Достоевского, рядом с парой респектабельных кирпичных многоэтажек виднеется «скелет» бесхозной постройки. Забор из профлиста, которым огородили недострой, 7 лет назад превратился в площадку для выражения уличной философии. Вряд ли жители примыкающей к зданию многоэтажки рады такому соседству.

Это здание должно было стать частью ЖК «Апрельский», который возводило в 2000-х годах близкое к НПО «Мостовик» СМУ-13. В 2016 году из-за банкротства компании строительство объекта «зависло». В 2019 году Госстройнадзор обязал кооператив «Апрельский» законсервировать недострой, однако ничего не изменилось. Бетонный остов по-прежнему мозолит глаза жителям Нефтяников.

2. Гостиница у Телецентра

Еще одно архитектурное сооружение расположилось возле Телецентра, рядом с хоккейной академией «Авангард». Здание изнутри по форме напоминает открытую книгу с видовой площадкой сферической формы на крыше. Однако добротный кирпич в некоторых местах выкрошился, и в целом постройка вкупе с отваливающимися баннерами имеет унылый вид.

В 2007 году «Трест № 5» взялся построить на этом месте гостиницу «Хилтон». Затем своеобразная эстафета перешла к компании «Л-Финанс», которая намеревалась сдать фешенебельный отель к 300-летию Омска (праздновалось в 2016 году). Инвестиции в проект оценивались в 2 млрд рублей, но не сложилось.

В последнее время у городских властей забрезжила надежда на реанимацию проекта.

– Идут переговоры с инвестором, пока нет другой конкретики, – сказала на пресс-конференции в конце февраля директор департамента экономической политики Елена Дячук.

Сейчас ничто не предвещает воскрешения стройки, и сооружение выглядит заброшенным.

3. Полуразобранный долгострой на Левобережье

На улице 70 лет Октября, рядом с остановкой «Поворотная», уже 15 лет стоит недостроенный 17-этажный дом. Он должен был стать частью близлежайшего микрорайона, но что-то пошло не так.

Недавно на объекте объявился новый подрядчик, компания «АртРемСтрой». По условиям договора, ставшую за эти годы аварийной постройку разберут и возведут новый жилой дом на 157 квартир. По сообщениям регионального Минстроя, уже демонтировано 55 % всех конструкций.

4. На месте «Нехилтона» по-прежнему «Луч»

Еще один недострой, вернее, не отреставрированное здание бывшей фабрики «Луч», можно наблюдать напротив Успенского собора, рядом с комплексом построек Омской епархии. Объект, который лет 10 назад приобрело под строительство первого в городе пятизвездочного отеля «Хилтон» семейство предпринимателей Александра и Игоря Антропенко, обзавелся лишь фальшфасадом. Рядом со зданием, где красуется объявление о запрете входа и въезда, оборудовали парковку.

Власти сообщали, что инвестор в скором времени должен приступить к строительству пятизвездочной гостиницы за 4 млрд рублей. Объект завершат к 2026 году. От первоначальной затеи построить в этой локации «Хилтон» предприниматель отказался окончательно. Сейчас ведутся переговоры с другими международными операторами.

5. Разобранный «Летур»

И, конечно, постройки, давно не выдерживающие никакой критики, – это помещения бывшего ТЦ «Летур» у остановки «Дом туриста». Комплекс зданий некогда принадлежал богатому омскому бизнесмену Левану Турманидзе, ставшему банкротом. Объект пришел в запустение.

Однако в сентябре нынешнего года постройки обретут новую жизнь. Управляющая компания «Центроград», выкупившая большую часть объекта, собралась сделать ремонт и назвать ТЦ «Гагарин Молл».

Владелец разместил красочные эскизы и уже приглашает арендаторов. Судя по всему, старый-новый комплекс обретет более четкие геометрические формы, в духе советского конструктивизма. Пока же старые конструкции здания разобраны, и выглядит оно ужасающе. Ничто пока не предвещает чудесных трансформаций.

6. «Гармошка» на Герцена

За остановкой общественного транспорта «13-я Северная» растянулся бетонный каркас жилого дома, ставшего неким памятником надеждам обманутых дольщиков.

Многоэтажку на Герцена, 11, начинали строить в 2006 году. Предполагалось, что на месте частного сектора появится новый жилой микрорайон. Компания «СибНефтеСбыт» рассчитывала сдать дом в 2009 году. Но сроки были сорваны, и постройку передали новой фирме «Строительная компания МК-С». Она также не смогла выполнить свои обязательства. Руководители обеих компаний стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве.

Сегодня дом медленно, но верно разрушается. Надежд на его достройку все меньше и меньше.

7. Замок и «китайская пятиэтажка» на «Зеленом острове»

Своеобразными достопримечательностями «Зеленого острова» стали два объекта: пятиэтажка на 2-й Затонской и недостроенный коттедж-замок.

Что касается многоэтажки, то незавершенное строение изъяли в 2021 году у компании «Восточное солнце», зарегистрированное в Калачинском районе. Учредителем компании до февраля 2022 года был У Цинлу из Китая. Теперь фирмой владеют У Нина, У Алеся и У Анна. Власти 8 раз пытались реализовать объект, но безрезультатно. Теперь недострой со свежими пластиковыми окнами простаивает без дела и владельца.

Бетонный коттедж, напоминающий замок с башенками и арками, давно обветшал и оброс различными граффити. Омичи связывают объект с именем одной из владелиц компании «Семикруп» Светланы Комбаровой, разорившейся в 2000-х годах. Новый владелец Павел Ярцев безуспешно пытался сбыть коттедж. На момент визита автора этого материала на объекте кипела работа: гастарбайтеры бодро вывозили с территории строительный мусор. Судя по всему, у замка появился новый владелец.

В целом на территории города масса таких заброшек, которые раздражают омичей и гостей города. Часть из этих объектов все же обретают новую жизнь. А какие-то долгострои, расположенные на самых оживленных магистралях города, превращаются едва ли не в руины.