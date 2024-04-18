Они заявили, что не нашли денег для того, чтобы уехать из России.

Они заявили, что не нашли денег для того, чтобы уехать из России.

Суд постановил выдворить за границу мигрантов из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, которые находились на территории Омской области.

Так, 28-летний житель Узбекистана приехал в регион на работу. Он трудился бетонщиком на стройплощадке жилого дома на Сибирском проспекте. Трудового договора у парня не было, а патент он оплачивал последний раз в ноябре прошлого года.

Также за пределы России были выдворены трое мужчин из Узбекистана, трое граждан Таджикистана и двое мужчин из Кыргызстана.

– Все они приехали в Омск каждый по своим причинам. Но, с их слов, они не выехали с территории Российской Федерации до истечения срока законного пребывания, поскольку осуществляли трудовую деятельность, а также не нашли на это достаточных средств, – рассказали в УФССП по Омской области.

Мигрантов обязали заплатить штраф 2 тыс. рублей.

Мужчин отправили в Ташкент, Наманган, Бишкек, Душанбе и Худжанд.