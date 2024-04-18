Они заявили, что не нашли денег для того, чтобы уехать из России.
Суд постановил выдворить за границу мигрантов из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, которые находились на территории Омской области.
Так, 28-летний житель Узбекистана приехал в регион на работу. Он трудился бетонщиком на стройплощадке жилого дома на Сибирском проспекте. Трудового договора у парня не было, а патент он оплачивал последний раз в ноябре прошлого года.
Также за пределы России были выдворены трое мужчин из Узбекистана, трое граждан Таджикистана и двое мужчин из Кыргызстана.
– Все они приехали в Омск каждый по своим причинам. Но, с их слов, они не выехали с территории Российской Федерации до истечения срока законного пребывания, поскольку осуществляли трудовую деятельность, а также не нашли на это достаточных средств, – рассказали в УФССП по Омской области.
Мигрантов обязали заплатить штраф 2 тыс. рублей.
Мужчин отправили в Ташкент, Наманган, Бишкек, Душанбе и Худжанд.