На улицах города в этом году появятся самые разные деревья. Их посадка начнется ближе к осени.

На улицах города в этом году появятся самые разные деревья. Их посадка начнется ближе к осени.

В этом году в Омске планируют высадить не менее 10 тыс. деревьев и 23 тыс. кустарников. Об этом рассказал на сегодняшней пресс-конференции, посвященной озеленению города, первый замдиректора департамента городского хозяйства Михаил Горчаков. По его словам, растения высадят в рамках различных мероприятий: часть – в рамках муниципального задания, а часть – в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и субботников.

При посадке деревьев озеленители ориентируются на уже существующие растения.

– Например, если на улице растет тополь, то, соответственно, мы будем продолжать садить его. Если где-то позволяет высадить иву шаровидную, то мы садим ее. То есть мы смотрим по возможности. Также смотрим на деревья, которые хорошо зарекомендовали. У нас хорошо ведет себя яблоня сибирская. Она не боится ни пыли, ни технической соли. Садим и липу, сосну, тую, клен, ясень и можжевельники, – рассказал заместитель директора БУ Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» по зеленому хозяйству Михаил Киреев.

Традиционно посадку деревьев начинают в третьем и четвертом квартале. В это время агрономы высаживают 25 % растений. Работы идут до октября.

В этом году клумбы с многолетними растениями появятся на пересечении улиц Красный Путь и 1-я Затонская. Здесь посадят гортензии, розы и кизильник. Также порадуют омичей многолетники, высаженные рядом с Успенским кафедральным собором. Там появятся роза канадская, спирея японская, дельфиниумы, вероники и гипсофилы. Интересную композицию создадут в сквере «Первомайском». Как рассказала начальник сектора питомника БУ Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Яна Бахта, одни растения будут отцветать, а другие подхватывать цветение и продолжать его. На территории высадят пионы, герани, астры и флоксы.

– Особенность создания таких композиций состоит именно в том, что необходимо очень четко изучить место, его условие и подобрать растение. В полную силу многолетники расцветут только через 3 года, – отметила Бахта.

Кроме того, в городе продолжат ежегодную акцию «Сад памяти». Она пройдет 27 апреля. В парке Победы высадят 79 деревьев. Также посадки пройдут на улицах-героях – Перелета, Ватутина, Крылова, Романенко, Завертяева, Петра Осминина и Тюленина.