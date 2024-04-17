Омск-Информ
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·Политика

Муниципальное предприятие «Банное хозяйство» станет акционерным обществом. Единственным собственником актива выступит городская администрация.

Сегодня, 17 апреля, на пленарном заседании горсовета Омска депутаты приняли решение о реорганизации муниципального предприятия «Банное хозяйство», куда входят 16 помывочных.

Парламентарии согласились с предложением городской администрации преобразовать МУП в акционерное общество, где 100 %  долей акций будет владеть муниципалитет. По подобному сценарию реорганизованы «Тепловая компания» и «Пассажирсервис».

Такая мера потребовалась, чтобы привести юридически-правовую форму «Банного хозяйства» в соответствие с федеральным законодательством, обязывающим преобразовать до 31 декабря все муниципальные предприятия.

Елена Ляхова
·Политика

Муниципальное предприятие «Банное хозяйство» станет акционерным обществом. Единственным собственником актива выступит городская администрация.

Сегодня, 17 апреля, на пленарном заседании горсовета Омска депутаты приняли решение о реорганизации муниципального предприятия «Банное хозяйство», куда входят 16 помывочных.

Парламентарии согласились с предложением городской администрации преобразовать МУП в акционерное общество, где 100 %  долей акций будет владеть муниципалитет. По подобному сценарию реорганизованы «Тепловая компания» и «Пассажирсервис».

Такая мера потребовалась, чтобы привести юридически-правовую форму «Банного хозяйства» в соответствие с федеральным законодательством, обязывающим преобразовать до 31 декабря все муниципальные предприятия.

Елена Ляхова