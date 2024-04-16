В колониях Омской области прошла «Неделя молитвы». В ней участвовали и представители церкви.

В колониях Омской области прошла «Неделя молитвы». В ней участвовали и представители церкви.

В рамках ежегодной Всероссийской акции по инициативе синодального отдела по тюремному служению Русской православной церкви в храмах и молитвенных комнатах учреждений регионального УФСИН России прошла «Неделя молитвы». Акция нацелена на духовное очищение и исправление осужденных, сопровождаясь особыми молитвенными прошениями и поминовением различных категорий лиц, связанных с пенитенциарной системой.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Омской области, в течение семи дней осужденные обращались к высшим силам с мольбами об искуплении вины, исправлении и возвращении в гражданское общество. Они также молились об умножении любви в своих семьях, что играет неоценимую роль в их реабилитации и дальнейшей жизни.

Священнослужители, принимавшие участие в акции, призывали осужденных к толерантному отношению к представителям различных вероисповеданий, предупреждая об опасности экстремизма. Они напоминали о важности нравственного самосовершенствования, сострадания и взаимопомощи. Осужденные откликнулись на «Неделю молитвы» с благодарностью. Многие из них признались, что подобные мероприятия помогают им найти утешение, обрести веру в себя и задуматься о своем жизненном пути.

Акция проводится дважды в год и находит поддержку у лиц, находящихся в местах лишения свободы. Она способствует духовной реабилитации осужденных, их исправлению и подготовке к возвращению в общество в качестве полноценных граждан.