Студенты посоревнуются с преподавателями в знании предмета и спорте.

Студенты посоревнуются с преподавателями в знании предмета и спорте.

В Омском государственном университете им. Ф. М. Достоевского началась традиционная Неделя физики, которая проводится уже более 40 лет. Тема этого года – «Звездные войны».

– В мероприятиях Недели физики участвуют студенты всех курсов и всех направлений. В качестве консультантов задействованы аспиранты. Активно участвуют преподаватели. К нам присоединяются и нам помогают выпускники физического факультета, – рассказывает декан физического факультета Мария Потуданская. – Самым важным результатом всего происходящего, на мой взгляд, является неформальное общение между студентами разных потоков, между студентами и преподавателями. Благодаря тому что люди лучше узнают друг друга, происходит формирование коллектива, который потом будет решать разные задачи, в том числе учебные и научные.

На церемонии открытия на площадке перед первым корпусом университета студенты устроили театрализованное представление, продемонстрировали физические опыты и угостили присутствующих мороженым, которое приготовили при помощи жидкого азота. Сегодня уже состоялась традиционная игра «Крокодэлиас». В среду пройдет «Пресс-конференция преподавателей», где студенты смогут задать своим наставникам любые вопросы.

В тот же день пройдет игра «Что? Где? Когда?». Две команды, преподавателей и студентов, будут отвечать на вопросы, связанные с физикой. В прошлом году с небольшим перевесом победу одержали преподаватели. В четверг, 18 апреля, в 16:10 пройдет «Своя игра», где отвечать на вопросы и получить призы смогут в том числе гости мероприятия.

Команды преподавателей и студентов также сыграют в волейбол, а заключительным событием Недели физики станет капустник. Он состоится в субботу, 20 апреля.

Главные призы для участников – индульгенции от педагогов, которыми студенты смогут воспользоваться при сдаче летней сессии, защитив себя от дополнительных вопросов или задач.

Все мероприятия пройдут в первом корпусе ОмГУ (Мира, 55а). На некоторые из них факультет приглашает школьников, будущих абитуриентов и студентов других вузов. Желающие побывать на мероприятиях Недели физики должны сообщить об этом на почту факультета (ff_omgu@mail.ru) и взять с собой документ.