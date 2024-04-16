Городским организациям требуются токари, прорабы, менеджеры, бухгалтеры, электромеханики и пивовары.

Городским организациям требуются токари, прорабы, менеджеры, бухгалтеры, электромеханики и пивовары.

В Службе занятости Омской области рассказали о вакансиях на промышленных и других предприятиях. Специалистам предлагают зарплаты до 200 тыс. рублей.

На АО «Омское машиностроительное конструкторское бюро» требуется токарь-универсал пятого разряда. Работнику готовы платить 100–200 тыс. рублей в месяц. Производителю работ (прорабу) с высшим образованием предлагают 70–110 тыс. рублей. Для трудоустройства нужен опыт работы и готовность к командировкам.

Менеджеру по подбору персонала в одной из омских компаний предлагают 45–55 тысяч. Эта вакансия также предполагает наличие у соискателя высшего образования и трехлетнего стажа.

Заместитель главного бухгалтера в научно-производственном предприятии может зарабатывать от 80 тыс. рублей. Электромеханику по лифтам предлагают 45–70 тысяч. Помощнику пивовара готовы платить 45–55 тысяч.