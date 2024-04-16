Омск-Информ
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·Общество

Снимки горожане размещают в различных пабликах во «ВКонтакте».
На реках Омской области 14 апреля начался ледоход. Омичи уже опубликовали снимки этого явления в соцсетях.
Как рассказала начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко, ледоход на Иртыше и его притоках в этом году начался на 3–8 дней раньше обычного. Уровень воды при этом поднялся на 1–46 см за сутки, на разных участках Иртыша – примерно на 2–29 см за сутки.
Отметим, что на Иртыше опасного уровня воды в этом году не ожидается.
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·Общество

Снимки горожане размещают в различных пабликах во «ВКонтакте».
На реках Омской области 14 апреля начался ледоход. Омичи уже опубликовали снимки этого явления в соцсетях.
Как рассказала начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко, ледоход на Иртыше и его притоках в этом году начался на 3–8 дней раньше обычного. Уровень воды при этом поднялся на 1–46 см за сутки, на разных участках Иртыша – примерно на 2–29 см за сутки.
Отметим, что на Иртыше опасного уровня воды в этом году не ожидается.
2145