За сутки на разных участках реки вода поднимается от 2 до 29 см.

За сутки на разных участках реки вода поднимается от 2 до 29 см.

На Иртыше в Омске начался ледоход. Как рассказала начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко, в этом году лед тронулся на 3–8 дней раньше положенного срока. За сутки на разных участках реки вода поднимается от 2 до 29 см.

– На других участках Иртыша и его притоках продолжают развиваться весенние ледовые явления: «вода на льду», «полынья», «лед потемнел», «закраины», «лед подняло», «подвижки льда». В ближайшие дни на Иртыше и его притоках продолжится рост уровня воды разной интенсивности, развитие весенних ледовых явлений и вскрытие рек, – отметила Криворучко.

Лед на Оми на участке от села Нижняя Омка до города Калачинска тронулся 12 апреля, на Оше ледоход наблюдается с 11–13 апреля, а на Большом Аеве лед вскрылся 14 апреля.