Омск-Информ
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·Общество

Работы по уборке начнутся в ближайшее время.
Мэр Сергей Шелест поручил главам округов и УДХБ привести в порядок и тщательно убрать места, связанные с именами героев Великой Отечественной войны, воинские захоронения и мемориалы.
– У нас в городе достаточно памятных мест и улиц, названных в честь выдающихся военачальников, солдат и офицеров, благодаря которым наша страна победила в тяжелой схватке с фашистской армией, так что и потрудиться нам нужно на славу, – отметил мэр.
Работы по уборке начнутся в ближайшее время.
·Общество

Работы по уборке начнутся в ближайшее время.
Мэр Сергей Шелест поручил главам округов и УДХБ привести в порядок и тщательно убрать места, связанные с именами героев Великой Отечественной войны, воинские захоронения и мемориалы.
– У нас в городе достаточно памятных мест и улиц, названных в честь выдающихся военачальников, солдат и офицеров, благодаря которым наша страна победила в тяжелой схватке с фашистской армией, так что и потрудиться нам нужно на славу, – отметил мэр.
Работы по уборке начнутся в ближайшее время.