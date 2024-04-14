Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Оно располагается в Центральном округе города.
В минувшую среду, 10 апреля, в Омске появилась новая компания, которая будет заниматься производством подъемно-транспортного оборудования. ООО «Рускран» зарегистрировали по улице 13-я Северная.
По данным ЕГРЮЛ, учредителем компании стал президент омского Союза предпринимателей Илья Николин. Генеральным директором – Сергей Лагутин.
Отметим, что Николин также занимается продажей автозапчастей и ремонтом автомобилей. Он владеет автосервисами «Реактор».
·Экономика/Бизнес

Оно располагается в Центральном округе города.
В минувшую среду, 10 апреля, в Омске появилась новая компания, которая будет заниматься производством подъемно-транспортного оборудования. ООО «Рускран» зарегистрировали по улице 13-я Северная.
По данным ЕГРЮЛ, учредителем компании стал президент омского Союза предпринимателей Илья Николин. Генеральным директором – Сергей Лагутин.
Отметим, что Николин также занимается продажей автозапчастей и ремонтом автомобилей. Он владеет автосервисами «Реактор».