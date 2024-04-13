Очевидцами этого явления стали жители города. Они поделились кадрами.

Очевидцами этого явления стали жители города. Они поделились кадрами.

Сегодня, 13 апреля, на Иртыше в Омске тронулся лед. Об этом очевидцы рассказали в Telegram-канале «Омский форум».

– Лед тронулся, – пишет омич Дмитрий.

В комментариях жители города отметили, что между Ленинградским и метромостом лед уже и вовсе сошел.

Отметим, что сегодня в городе температура воздуха составила +16 градусов. К концу апреля синоптики пообещали жару до +27 градусов.