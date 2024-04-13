Омск-Информ
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·Общество

По словам главы «Роскосмоса» Юрия Борисова, чтобы запустить омскую ракету, было много потрачено нервов.  

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов назвал омскую ракету «Ангара-А5» строптивой девушкой. К такому выводу он пришел после двух неудачных попыток запуска ракеты.

– Вчера для нас было очень важное событие, мы попортили нервы, наверное, многим в стране, перенося пуск с 9 на 10, с 10 на 11 апреля, и только 11 числа нам удалось запустить строптивую девушку под названием «Ангара», – высказался Борисов.

Напомним, изначально пуск «Ангары» планировался 9 апреля. Однако из-за сбоя в системе наддува бака окислителя центрального блока ракеты-носителя ее пуск отменили. 10 апреля запуск не состоялся по той же причине. Успешно ракета полетела в космос только 11 апреля.

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·Общество

По словам главы «Роскосмоса» Юрия Борисова, чтобы запустить омскую ракету, было много потрачено нервов.  

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов назвал омскую ракету «Ангара-А5» строптивой девушкой. К такому выводу он пришел после двух неудачных попыток запуска ракеты.

– Вчера для нас было очень важное событие, мы попортили нервы, наверное, многим в стране, перенося пуск с 9 на 10, с 10 на 11 апреля, и только 11 числа нам удалось запустить строптивую девушку под названием «Ангара», – высказался Борисов.

Напомним, изначально пуск «Ангары» планировался 9 апреля. Однако из-за сбоя в системе наддува бака окислителя центрального блока ракеты-носителя ее пуск отменили. 10 апреля запуск не состоялся по той же причине. Успешно ракета полетела в космос только 11 апреля.

2122