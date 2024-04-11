С третьего раза омскую ракету запустили в космос. Все прошло успешно.

С третьего раза омскую ракету запустили в космос. Все прошло успешно.

После двух отмен, которые произошли 9 и 10 апреля, омская ракета «Ангара-А5» совершила пуск с космодрома Восточный.

Этот пуск положил начало летно-конструкторским испытаниям космического ракетного комплекса «Амур» с тяжелыми ракетами-носителями «Ангара». Она должна заменить ракету «Протон-М», так как является более экологичной.

После запуска омская ракета была выведена на расчетную орбиту.

Отметим, что «Ангара» собиралась на омском заводе «Полет». Сейчас на месте старта находится делегация из Омской области и представители предприятия.