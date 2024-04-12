Американский легионер «Авангарда» с помощью навигатора ездит по Омску. А если потеряется, спрашивает дорогу у людей.

Американский легионер «Авангарда» с помощью навигатора ездит по Омску. А если потеряется, спрашивает дорогу у людей.

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов не перестает восхищаться американским легионером команды Ридом Буше. Как оказалось, хоккеист может спокойно кататься за рулем машины по Омску или забивать гол чужой клюшкой.

– Буше – уникальный легионер, конечно. Взял машину в аренду, спокойно катается по Омску. Мы спрашиваем у него: «Ты как ориентируешься?» – «Да просто включил навигатор и поехал. А если потерялся, то встал, спросил у людей, те помогли». В этом сезоне у Рида возникли проблемы с клюшками. Из-за поставок его клюшки пришли только в январе. А те, которыми он играл, уже кончились. И настал период в ноябре, когда Буше просто нечем было играть. Тогда Рид пошел в коридор, где стоят клюшки у команды, и начал их смотреть. Взял клюшку Чистякова: «О, по загибу более-менее подходит. Только мне пожестче». Ему дали более жесткие клюшки Чистякова, и Буше ими забивал голы полтора месяца, – рассказал Курьянов «Матч ТВ».

Также генменеджер «Авангарда» рассказал, что Рид Буше в быту очень скромный человек. Он снимает обычную квартиру в Омске через риелтора.

Ранее Курьянов рассказывал, как после неудачных игр американец чуть ли не разносит стены «G-Drive Арены».