Во время отборочной игры за право участия в четвертьфинале омские студенты-медики покорили известных юмористов.

Во время отборочной игры за право участия в четвертьфинале омские студенты-медики покорили известных юмористов.

В Перми на протяжении трех дней проходили отборочные игры Первой лиги КВН за право попасть в четвертьфинал. В каждой игре принимало участие множество команд, которые за один-единственный конкурс должны были склонить требовательных членов жюри на свою сторону.

В последней отборочной игре приняла участие команда «Агар», представляющая Омский государственной медицинский университет. Студенты-медики впервые боролись за право участвовать в основной части сезона одной из статусных лиг.

«Агар» показал медицинский юмор, который всегда «заходит». Был и традиционный агаровский рэп, который уже оценили омские зрители. Теперь пришел черед показать его в Перми.

По условиям игры, четыре из пяти членов жюри должны были сказать «да», чтобы конкретная команда прошла в четвертьфинал. «Агар» с этой задачей справился. Одобрили выступление омичей актер и шоумен Владимир Маркони, чемпион Высшей лиги КВН, резидент Comedy Club Алексей Шальнов, депутат Государственной думы РФ Ирина Ивенских и заместитель генерального директора ТТО «АМИК» Рубен Партевян.

«Агар» попал в число 15 участников четвертьфинальных игр Первой лиги. А уже 30 апреля вчерашние триумфаторы выступят в ОМЦ «Химик», где пройдет третья игра 1/8 финала омской официальной лиги КВН «Третья столица».