Парень должен был перевезти наркотики в Новосибирск, но его задержали на трассе в Омской области.

Парень должен был перевезти наркотики в Новосибирск, но его задержали на трассе в Омской области.

Кормиловский районный суд рассмотрел уголовное дело 23-летнего жителя Екатеринбурга. Он обвинялся в покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

По версии следствия, в ноябре 2022 года парень вступил в группировку, которая занималась незаконным сбытом наркотиков бесконтактным способом. Он забрал из тайника в Удмуртии более 15 кг мефедрона. Наркотики он должен был перевезти в Новосибирск, но его задержали на трассе в Омской области.

– Незаконная деятельность осужденного была пресечена сотрудниками полиции, наркотическое средство изъято из оборота. Вину в совершении преступления мужчина признал полностью, – рассказали в областной прокуратуре.

Суд приговорил молодого человека к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, изъятые наркотики должны уничтожить.