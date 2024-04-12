Катрина Мари Парди, которая стала одним из лидеров омской команды, решила вернуться к себе на родину и пробиться в сильнейшую лигу мира.

Катрина Мари Парди, которая стала одним из лидеров омской команды, решила вернуться к себе на родину и пробиться в сильнейшую лигу мира.

Омский баскетбольный клуб «Нефтяник-Титан» расстался уже с третьим легионером в нынешнем сезоне. И если первые две иностранные баскетболистки не оправдали надежд тренерского штаба, то на этот раз ситуация другая.

Американка Катрина Мари Парди провела за «Нефтяник» 11 матчей и стала одним из лидеров команды. Она набрала 150 очков при 46 подборах, 29 передачах и 12 перехватах.

Так, в последнем матче против московского «Динамо» Парди набрала 29 очков, установив рекорд среди игроков омской команды в матчах Премьер-лиги.

Но теперь контракт с американкой расторгнут по соглашению сторон. Как сообщает пресс-служба «Нефтяника-Титана», Катрина Мари Парди в ближайшие дни впервые в карьере отправится в тренировочный лагерь клуба женской НБА «Даллас Вингс». Она постарается пробиться в сильнейшую лигу мира, поэтому омский клуб не стал чинить ей преград.

А «Нефтянику» осталось провести в чемпионате два матча. 19 и 21 апреля «волчицы» сыграют дома против новосибирского и московского «Динамо». Эти матчи кардинально ни на что не повлияют, поэтому омички обойдутся и без своего легионера.