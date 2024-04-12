В мае среднемесячная температура не будет отличаться от нормы и составит +10,7…+13,6 °.

В мае среднемесячная температура не будет отличаться от нормы и составит +10,7…+13,6 °.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС рассказали, какая погода ждет омичей в апреле, мае и июне. Среднемесячная температура в этом месяце составит +2,5…+5,3 °. По югу региона она будет выше нормы, в остальных частях – в пределах нормы. В мае среднемесячная температура не будет отличаться от нормы и составит +10,7…+13,6 °.

– Учитывая прогнозы погоды на ближайший период, а также то, что запасы воды в снеге в 2024-м и в прошлом году были больше нормы, можно предположить, что просыхание почвы и начало полевых работ может наступить позднее, чем в прошлом году. Подготовке почвы к посевной будет препятствовать и скопление талых вод в пониженных участках рельефа, – рассказали синоптики.

В июне температура и количество осадков также ожидаются в пределах нормы.