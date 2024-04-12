В прошлом году миграционная убыль населения сократилась в 1,9 раза.

В прошлом году миграционная убыль населения сократилась в 1,9 раза.

Вчера заместитель министра труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская заявила об улучшении ситуации с миграционной убылью в регионе. Она сообщила депутатам Заксобрания, что несколько лет назад отток населения составлял 12 тыс. человек, в позапрошлом году − около 10 тысяч, а в 2023 году − только 5 тысяч.

– В настоящее время в миграционных процессах региона отмечаются значительные положительные тенденции. Так, в 2023 году миграционная убыль населения сократилась в 1,9 раза. Реализуются государственные программы, направленные на повышение качества жизни омичей и способствующие сокращению миграционного оттока, – заявила чиновница.

Как сообщает «Омскрегион», она также отметила, что рост средних зарплат в Омской области выше, чем в Томске. Это, по ее мнению, стало одной из причин сокращения убыли населения.