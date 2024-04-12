Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Политика

Пару дней назад им стал замглавы поселения Илья Архипов.
По данным ЕГРЮЛ, с 10 апреля и.о. руководителя администрации Исилькульского городского поселения стал Илья Архипов. Он будет руководить Исилькулем до того, как совет поселения не выберет нового постоянного главу.
Напомним, Архипов ранее работал в должности заместителя руководителя главы Исилькуля Сергея Семенцова. Однако в конце марта местные депутаты приняли досрочную отставку Семенцова, который был мэром с октября 2021 года.
·Политика

Пару дней назад им стал замглавы поселения Илья Архипов.
По данным ЕГРЮЛ, с 10 апреля и.о. руководителя администрации Исилькульского городского поселения стал Илья Архипов. Он будет руководить Исилькулем до того, как совет поселения не выберет нового постоянного главу.
Напомним, Архипов ранее работал в должности заместителя руководителя главы Исилькуля Сергея Семенцова. Однако в конце марта местные депутаты приняли досрочную отставку Семенцова, который был мэром с октября 2021 года.