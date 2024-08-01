На АЗС, удобно расположенной в центре города, водители могут не только пополнить баки своих авто, но и «заправиться» сами.

В Омской области продолжает расти количество автозаправочных станций сети «Топлайн», на которых наряду с традиционным моторным топливом можно приобрести автомобильный газ. Очередная такая АЗС недавно была открыта в Исилькуле. Расположенная в самом центре города (ул. Ленина, сооружение 83), она предлагает своим клиентам следующие виды топлива: бензины АИ-92, R-92, АИ-95, R-95; дизельное топливо; сжиженный углеводородный газ (СУГ). Можно сказать, что это полный ассортимент топлива для любого автомобиля.

А еще АЗС предлагает отдых в бистро «Люклер Авто». Там можно провести время за чашкой вкусного и ароматного кофе и перекусить свежеиспеченными фирменными блинами с самыми разнообразными начинками. Горячий блин может быть как полноценным завтраком, так и обедом или ужином. Если у клиента нет времени ждать, он всегда может сделать предзаказ по телефону: +7 (3812) 330-300 доб. 54

ООО «Управление АЗС». Реклама