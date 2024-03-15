Самый дешевый стиральный порошок продается в Исилькуле. Там моющее средство сейчас стоит 152 рубля.

Самый дешевый стиральный порошок продается в Исилькуле. Там моющее средство сейчас стоит 152 рубля.

Оказалось, что один из городов в Омской области вошел в топ-3 городов Сибирского федерального округа с самым дешевым стиральным порошком. Им стал Исилькуль. Об этом сообщает «ФедералПресс».

Так, килограмм порошка в городе можно купить за 152 рубля. В среднем в Омской области килограмм порошка сейчас стоит 166 рублей. Это на 7,3 % меньше, чем в прошлом году.

Дешевле моющее средство можно приобрести в Прокопьевске Кемеровской области. Там оно стоит 135 рублей. Дороже всего – в городе Зима Иркутской области (319 руб.), Норильске (303 руб.) и Иркутске (278 руб.).