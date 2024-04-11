Омск-Информ
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·Общество

Таможенники обнаружили в посылке части огнестрельного оружия.
В пресс-службе Брянской таможни сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС основных частей огнестрельного оружия». Поводом для возбуждения дела стала посылка, отправленная из Германии 40-летнему омичу. 
– Во вложении были заявлены видеокамера, пылесос и аксессуары. При тщательном осмотре электроприборов таможенники обнаружили металлическую рамку пистолета и две накладки для рукояти к нему, – сообщили в пресс-службе таможни.
Части оружия завернули в фольгу и спрятали в корпусе пылесоса. Теперь омич находится под подпиской о невыезде.
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·Общество

Таможенники обнаружили в посылке части огнестрельного оружия.
В пресс-службе Брянской таможни сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС основных частей огнестрельного оружия». Поводом для возбуждения дела стала посылка, отправленная из Германии 40-летнему омичу. 
– Во вложении были заявлены видеокамера, пылесос и аксессуары. При тщательном осмотре электроприборов таможенники обнаружили металлическую рамку пистолета и две накладки для рукояти к нему, – сообщили в пресс-службе таможни.
Части оружия завернули в фольгу и спрятали в корпусе пылесоса. Теперь омич находится под подпиской о невыезде.
2223