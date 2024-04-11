Омск-Информ
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·Общество

Чтобы ликвидировать подтопление, местные власти прокопали траншею и установили металлическую трубу.
Прокуратура Русско-Полянского района начала проверку по факту затопления дороги от села Хлебодаровка до деревни Степановки. 
Чтобы ликвидировать подтопление, местные власти прокопали траншею и установили металлическую трубу. Сейчас на месте ведутся работы по восстановлению дороги, рассказали в прокуратуре.
Кроме того, надзорное ведомство начало проверку КУ ОО «Управление дорожного хозяйства Омской области». При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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·Общество

Чтобы ликвидировать подтопление, местные власти прокопали траншею и установили металлическую трубу.
Прокуратура Русско-Полянского района начала проверку по факту затопления дороги от села Хлебодаровка до деревни Степановки. 
Чтобы ликвидировать подтопление, местные власти прокопали траншею и установили металлическую трубу. Сейчас на месте ведутся работы по восстановлению дороги, рассказали в прокуратуре.
Кроме того, надзорное ведомство начало проверку КУ ОО «Управление дорожного хозяйства Омской области». При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
2365