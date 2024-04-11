«Сон под листьями лопуха» понравился редакторам журналов PhotoVogue, Iconic и Dehazed.

«Сон под листьями лопуха» понравился редакторам журналов PhotoVogue, Iconic и Dehazed.

Инны Пономаревой представят на выставке ImageNation Paris – 2024 (18+) во Франции, которая состоится в конце мая. Как сообщает « Снимок омского фотографапредставят на выставке ImageNation Paris – 2024 (18+) во Франции, которая состоится в конце мая. Как сообщает « Омск Здесь », фотография называется «Сон под листьями лопуха».

– Сначала был шок, потом детская радость. Дома тогда никого не было, кроме собаки, и я делилась этой радостью с ней. Она, наверно, подумала: «Моя мама сошла с ума!» Потом пришло осознание и принятие этого факта. Была гордость за себя, и в тот момент я была счастлива, – рассказала Пономарева.

«Сон под листьями лопуха» получился в конце прошлого лета и совершенно неожиданно. Как рассказала омичка, она планировала съемку на природе с дочками своих подруг и по дороге увидела куст лопуха с огромными листьями. Пришлось укладывать моделей в траву и бежать домой за стремянкой.

Фотографию выбрали для участия в выставке редакторы онлайн-изданй PhotoVogue, Iconic и Dehazed.