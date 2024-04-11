Омск-Информ
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·Общество

Тренажеры появятся на бульваре Веретено, а также еще на четырех улицах Левобережья.

В Омске на проспекте Комарова, 27/4, улицах Ватутина, 28, и Мельничная, 91, а также на бульваре Веретено установят спортивные площадки. Об этом рассказал мэр города Сергей Шелест.

– Здесь появятся современные площадки для занятий легкой атлетикой, кардиотренировками, силовыми видами, причем приобщаться к спорту смогут люди с разным уровнем подготовки, а комплекс тренажеров на бульваре Веретено будет специально предназначен для омичей с ограниченными возможностями здоровья, здесь же организуем занятия групп по дыхательной гимнастике и лечебной физкультуре, – сообщил Шелест.

Объекты появятся в рамках инициативного бюджетирования.

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·Общество

Тренажеры появятся на бульваре Веретено, а также еще на четырех улицах Левобережья.

В Омске на проспекте Комарова, 27/4, улицах Ватутина, 28, и Мельничная, 91, а также на бульваре Веретено установят спортивные площадки. Об этом рассказал мэр города Сергей Шелест.

– Здесь появятся современные площадки для занятий легкой атлетикой, кардиотренировками, силовыми видами, причем приобщаться к спорту смогут люди с разным уровнем подготовки, а комплекс тренажеров на бульваре Веретено будет специально предназначен для омичей с ограниченными возможностями здоровья, здесь же организуем занятия групп по дыхательной гимнастике и лечебной физкультуре, – сообщил Шелест.

Объекты появятся в рамках инициативного бюджетирования.

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