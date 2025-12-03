В Омске придумали, как решить проблему с брошенными спортплощадками

Власти хотят ужесточить отбор инициативных проектов.

Фото: Freepik.com

Омские власти решили ужесточить процедуру выбора инициативных проектов для ремонта спортивных площадок в городе.

На сегодняшнем заседании комитета Омского горсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства депутат Наталья Старовойтова заявила, что часто бывают случаи, когда сооружения оказываются забытыми и разрушаются, превращаясь в потенциальную опасность для омичей.

Директор департамента финансов мэрии Ольга Илютикова объяснила, что вся ответственность за спортивные площадки на муниципальной земле лежит на органах власти. Ведомства начали составлять списки площадок и оформлять необходимые бумаги для их официального учета. Спортивные комплексы обслуживает учреждение «Спортивный город», а отдельные тренажеры и оборудование – Управление дорожного хозяйства.

Однако выяснилось, что часто управляющие компании, обещавшие поддерживать спортивные площадки, построенные по инициативным проектам, со временем отказываются от обязательств, вынуждая администрацию брать заботы на себя.

– Отчасти и на самого депутата ложатся некие расходы по содержанию. Потому что наши активисты могут помогать руками и добрым словом, могут выносить мусор, но, опять же, квалифицированный ремонт, замена – это все, безусловно, в конечном итоге будет ложиться на плечи администрации. В дальнейшем эта площадка приходит в негодность, – добавила депутат Наталья Чебыкина.

Депутат Алексей Провозин акцентировал внимание на необходимости более рационального подхода к отбору проектов, чтобы избежать появления новых брошенных площадок.

– Надо думать, кого отбирать. Действительно, устройство турников где-то на заднем дворе, которые потом будут брошены, никому не надо. То есть рационально сейчас подходить к отбору, – сказал Провозин.

Кроме того, власти будут проводить тендеры, чтобы выбрать компании, которые будут профессионально заниматься обслуживанием сложного спортивного оборудования. Такие фирмы будут регулярно проверять состояние объектов и вовремя устранять поломки.