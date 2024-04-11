Открытие рамшичной Marimoto планируют уже через 4 дня. Это будет уже шестая точка в городе.

Открытие рамшичной Marimoto планируют уже через 4 дня. Это будет уже шестая точка в городе.

В Омске в здании бывшего клуба «Атлантида» на проспекте Маркса откроется новое заведение – рамшичная Marimoto. Открытие планируется на днях. Об этом владельцы заведения рассказали в социальных сетях.

Кафе станет уже шестой точкой в Омске. Его владельцем является Игорь Белоглазов. Также ему принадлежат рестораны «Рамен с уткой», «Azia.ты» и фудмаркет «Гараж».