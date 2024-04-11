Это хочет сделать комиссия Росавиации. Однако окончательное решение будет принимать совет директоров авиакомпании.
Комиссия Росавиации хочет уволить двух топ-менеджеров «Уральских авиалиний», которые являются ответственными за безопасность полетов. Как сообщают «Известия», специалисты пришли к выводу, что именно эти люди виноваты в том, что самолет Сочи – Омск в сентябре прошлого года сел в поле под Новосибирском.
Уволить могут летного директора Сергея Глазкова и директора по качеству Алексея Фомина. Они работают в компании более 20 лет. Решение об увольнении будет принимать совет директоров авиакомпании. Кроме того, в авиакомпании «Уральских авиалиний» сообщили, что в будущем самолет не собираются использовать в коммерческой эксплуатации.
Напомним, что инцидент с самолетом произошел 12 сентября. Лайнер не смог сесть в Омском аэропорту и отправился в Толмачево. Однако до Новосибирска самолет не дотянул из-за нехватки топлива, и пилоты посадили его в пшеничном поле. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».