Это хочет сделать комиссия Росавиации. Однако окончательное решение будет принимать совет директоров авиакомпании

Это хочет сделать комиссия Росавиации. Однако окончательное решение будет принимать совет директоров авиакомпании.

Комиссия Росавиации хочет уволить двух топ-менеджеров «Уральских авиалиний», которые являются ответственными за безопасность полетов. Как сообщают «Известия», специалисты пришли к выводу, что именно эти люди виноваты в том, что самолет Сочи – Омск в сентябре прошлого года сел в поле под Новосибирском.

Уволить могут летного директора Сергея Глазкова и директора по качеству Алексея Фомина. Они работают в компании более 20 лет. Решение об увольнении будет принимать совет директоров авиакомпании. Кроме того, в авиакомпании «Уральских авиалиний» сообщили, что в будущем самолет не собираются использовать в коммерческой эксплуатации.

Напомним, что инцидент с самолетом произошел 12 сентября. Лайнер не смог сесть в Омском аэропорту и отправился в Толмачево. Однако до Новосибирска самолет не дотянул из-за нехватки топлива, и пилоты посадили его в пшеничном поле. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».