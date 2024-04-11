Омск-Информ
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·Общество

Сейчас власти региона ищут подрядчика, который займется этими работами.
Вчера чиновники Омской области объявили аукцион на содержание и эксплуатацию гидроузла на реке Оша в деревне Усть-Логатка Крутинского района. Максимальная стоимость работ превышает 1,1 млн рублей.
По данным сайта госзакупок, подать заявки на конкурс можно до 18 апреля. Выбрать подрядчика планируется 22 апреля.
Подрядчик должен будет следить за техническим состоянием гидроузла и разработать оперативный план действий в случае аварии, а также покрасить и обработать объект антикоррозийным покрытием после половодья, регулярно косить траву. Срок исполнения контракта начинается с даты его подписания и истекает 28 декабря.
11592
·Общество

Сейчас власти региона ищут подрядчика, который займется этими работами.
Вчера чиновники Омской области объявили аукцион на содержание и эксплуатацию гидроузла на реке Оша в деревне Усть-Логатка Крутинского района. Максимальная стоимость работ превышает 1,1 млн рублей.
По данным сайта госзакупок, подать заявки на конкурс можно до 18 апреля. Выбрать подрядчика планируется 22 апреля.
Подрядчик должен будет следить за техническим состоянием гидроузла и разработать оперативный план действий в случае аварии, а также покрасить и обработать объект антикоррозийным покрытием после половодья, регулярно косить траву. Срок исполнения контракта начинается с даты его подписания и истекает 28 декабря.
11592